В Ормузском проливе атакован индийский сухогруз: в него попали две иранские ракеты, есть погибший.

Проход через Ормуз, несмотря на все гарантии американской стороны, по-прежнему остается разновидностью "русской рулетки": в итоге танкеры в большинстве своем избегают следовать по этой транспортной артерии.

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ведутся переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Однако, насколько можно судить, стороны по-прежнему продолжают обмениваться ультиматумами: для судоходства в Ормузском проливе это имеет самые трагические последствия.

Между тем стало известно, что в ходе операции на Ближнем Востоке погиб еще один американский военный. Доступны и новые подробности боевого похода авианосца "Авраам Линкольн".

Выяснилось, что за те полгода с лишним, которые он провел в регионе Персидского залива, восемь моряков и пилотов пытались покончить с собой из-за невыносимых условий жизни.