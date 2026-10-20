В Осло проходят переговоры по украинскому конфликту

В Осло проходят переговоры по Украине, созванные по просьбе Киева. Мирную сделку за закрытыми дверями обсуждают Зеленский, Уиткофф, лидеры Норвегии и Финляндии, а также стран "четверки" НАТО.

По данным американской прессы, спецпосланник Трампа прибыл на встречу с единственной задачей - принудить Киев согласиться на территориальные уступки, включая полный отказ от притязаний на Донбасс, в обмен на будущие экономические преференции и инвестиции.

Впрочем, для Зеленского даже начало визита не задалось. В аэропорту его не встретил ни один представитель правительства Норвегии. Более того, накануне встречи на важность скорейшего завершения конфликта недвусмысленно намекнул и госсекретарь США. Рубио открыто заявил: Трамп уже крайне раздражен отсутствием прогресса и очевидным упрямством украинской стороны.