В Осло завершились переговоры по Украине с участием представителей США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт должен закончиться сейчас, иначе существует реальный риск эскалации и распространения конфликта на другие территории.

В Осло завершились переговоры по Украине, получив положительную оценку принимающей стороны. Премьер-министр Норвегии заявил, что закрытая встреча между представителями США и украинской делегацией прошла хорошо.

Высказался об итогах и Зеленский. Он объявил, что Украина готова полностью отказаться от ударов по объектам российской энергетики при аналогичном отказе со стороны Москвы. Кроме того, киевский главарь заявил, что США пообещали Украине мощные гарантии на уровне 5-й статьи НАТО и предложил перейти к трехсторонним переговорам на уровне лидеров. Зеленский подчеркнул, что Киев подготовил конкретные предложения по достижению мира.

Теперь дипломатический марафон перемещается в Россию - Стив Уиткофф вылетает в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным, чтобы представить наработанные параметры сделки.