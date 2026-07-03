В Пакистане 40 человек погибли и восемь получили ранения в результате падения автобуса в овраг

Фото из соцсетей

По меньшей мере 40 человек погибли и восемь получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг недалеко от границы между провинциями Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Об этом пишет газета Dawn со ссылкой на официальные лица.

Все пострадавшие были доставлены в районную больницу города Зхоб. Проводятся спасательные работы.

Как сообщает издание со ссылкой на полицию, автобус выехал из города Кветта с 36 пассажирами. На полпути в него сели люди из другого автобуса, который сломался на дороге. В момент падения автобуса в овраг в транспортном средстве находились 48 пассажиров.