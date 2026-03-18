В память о Патриархе Грузии Илии II в Тбилиси прошло траурное шествие

Грузия погрузилась в траур. В возрасте 93 лет из жизни ушел Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

В память о главном епископе в Тбилиси прошло траурное шествие. Тело Илии II привезли в собор Самеба, там гроб установят для всеобщего прощания. Его считают самой авторитетной фигурой в истории независимой Грузии и духовным лидером нации последних нескольких десятилетий. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь почти полстолетия.