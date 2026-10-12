В Панаме из-за мощного землетрясения повреждено более 400 школ

В Панаме из-за мощного землетрясения магнитудой 7,5 повреждения получили свыше 400 учебных заведений. Министерство образования объявило о полной приостановке занятий по всей стране.

Как сообщили представители ЮНИСЕФ, стихийное бедствие затронуло ключевую гражданскую инфраструктуру, жилые дома и больницы.

По официальным данным ведомства, в результате подземных толчков травмы различной степени тяжести получили около 30 человек. В пострадавших регионах инженеры и спасатели экстренно проводят инспекции уцелевших зданий на предмет скрытых разрушений, пока профильные службы организуют доставку гуманитарной помощи.