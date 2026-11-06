В Парагвае прокуратура возбудила уголовное дело против президента

В Парагвае разрастается политический кризис после краха крупного банка. Приложения, карты и денежные переводы около 3 млн клиентов (а это примерно 60 % взрослого населения страны) были заблокированы.

В Асунсьоне развернулись массовые протесты с требованиями вернуть деньги вкладчиков. В ситуации обвинили президента Парагвая Сантьяго Пенья, который до 2025 года владел долей в структуре, связанной с банком.

На фоне кризиса оппозиция в правительстве инициировала процедуру импичмента. У стен Конгресса в это же время полиция пыталась усмирить протестующих, в том числе слезоточивым газом и водометами.

Сам Президент Парагвая подал прошение об отставке, однако Конгресс ее не принял. Вместо этого депутаты единогласно проголосовали за импичмент, чтобы лишить Пенья политического иммунитета. В то же время Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении президента и ряда бывших чиновников.