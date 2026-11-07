В Париже на площади Республики начались протесты против нехватки финансирования соцсферы

Очередной день общенационального восстания против нищеты и нехватки финансирования социальной сферы во Франции. В Париже протесты начались на площади Республики. Власть снова отвечает людям не диалогом, а демонстрацией силы. Французские правоохранители приступили к силовому подавлению граждан.

В Лионе полиция уже применила слезоточивый газ. Власти, ожидающие до 60 тыс. участников, стянули 70 тыс. силовиков, превратив города в зоны полицейского контроля. Полиция заблокировала площадь Согласия в Париже из-за несогласованной акции "желтых жилетов". Протестующие сидят на земле с транспарантами, на которых - призывы сократить финансирование силовых ведомств в пользу систем образования и здравоохранения.