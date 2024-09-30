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В Париже начался суд над Ле Пен - ей грозит тюремное заключение и запрет участвовать в выборах

В Париже начался суд над Марин Ле Пен.

Напомним, она, ее партия "Национальное объединение" и еще 26 человек обвиняются в хищении средств Европарламента.

Претензии следующие: деньги выделялись на оплату работы ассистентов в Европарламенте, но в реальности указанные ассистенты трудились в аппарате "Национального объединения".

Если Ле Пен признают виновной, ей грозит до 10 лет заключения и штраф в сумме миллион евро. Ле Пен также запретят в течение пяти лет баллотироваться на любые выборные должности.

Многие эксперты связывают этот судебный казус с растущей популярностью лидера правых. Сейчас Ле Пен, по опросам, могла бы победить на выборах президента Франции.

Франциянарушение законаМарин ле Пен