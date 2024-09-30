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В Париже начался суд над Ле Пен - ей грозит тюремное заключение и запрет участвовать в выборах
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law2024-09-30T13:40:11.000000Z00
В Париже начался суд над Марин Ле Пен.
Напомним, она, ее партия "Национальное объединение" и еще 26 человек обвиняются в хищении средств Европарламента.
Претензии следующие: деньги выделялись на оплату работы ассистентов в Европарламенте, но в реальности указанные ассистенты трудились в аппарате "Национального объединения".
Если Ле Пен признают виновной, ей грозит до 10 лет заключения и штраф в сумме миллион евро. Ле Пен также запретят в течение пяти лет баллотироваться на любые выборные должности.
Многие эксперты связывают этот судебный казус с растущей популярностью лидера правых. Сейчас Ле Пен, по опросам, могла бы победить на выборах президента Франции.