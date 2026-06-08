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В Париже осудили участие украинских пилотов в военном параде 14 июля
Автор:Редакция news.by
Привлечение украинских пилотов к военному параду в Париже назвали позором. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы участия ВСУ в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню взятия Бастилии.
14 июля в воздушной части парада могут быть задействованы два истребителя, которыми будут управлять как украинские, так и французские пилоты.
Присутствие украинцев вызвало волну возмущений на фоне недавних решений Киева (Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА").