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В Париже осудили участие украинских пилотов в военном параде 14 июля

Привлечение украинских пилотов к военному параду в Париже назвали позором. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы участия ВСУ в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню взятия Бастилии.

14 июля в воздушной части парада могут быть задействованы два истребителя, которыми будут управлять как украинские, так и французские пилоты.

Присутствие украинцев вызвало волну возмущений на фоне недавних решений Киева (Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА").

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

ВСУФранцияпарад