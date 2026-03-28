В Париже предотвращен теракт у офиса Bank of America

В Париже, вполне возможно, активизировались исламские ячейки. Как раз в то время, когда там проходила встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" с участием госсекретаря США.

В Париже накануне ночью задержан мужчина, собиравшийся привести в действие взрывное устройство возле здания Bank of America . Подозреваемый заявил, что с ним связались через Snapchat и предложили 600 евро. Второй соучастник скрылся с места происшествия. Делом занялась Антитеррористическая прокуратура Франции. 

