В Париже произошел крупный пожар возле вокзала Аустерлиц

В Париже экстренные службы ведут борьбу с крупным пожаром, вспыхнувшим возле железнодорожного вокзала Аустерлиц.

Огонь охватил кровлю строящегося здания. В небо поднимаются массивные столбы густого черного дыма, которые отчетливо просматриваются из разных округов столицы.

В ликвидации ЧП задействованы около 100 спасателей, 30 единиц техники и специальные роботы. Из опасной зоны эвакуированы 150 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, инцидент не повлиял на график движения поездов.