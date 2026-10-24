В Париже силовики готовят жесткий сценарий против полумиллиона митингующих

Париж превращается в укрепленную зону: французские власти стянули тяжелую бронетехнику к правительственным зданиям и готовятся к жесткому подавлению протестов. Кадры с бронемашинами, заблокировавшими подступы к Елисейскому дворцу и Национальному собранию, наглядно демонстрируют курс Парижа на бескомпромиссный силовой сценарий. 24 октября во Франции объявлен день общенационального протеста, который объединил "желтых жилетов", профсоюзы и студентов. Ожидается, что на улицы выйдут до полумиллиона человек. Огромная толпа демонстрантов идет по Парижу. Им не согласовали шествие в центре города, поэтому его проводят на окраине, пишет Le Figaro. И сообщает, что уже задержаны свыше 130 человек по всей стране.

Жером Родригес, лидер движения "желтые жилеты" (Франция):

"Мы здесь не для того, чтобы искать различия; нас объединяет гнев, он у всех нас один и тот же. Было бы глупо, если бы каждый действовал в одиночку, сегодня важно держаться вместе. Будущего ни у кого нет - ни у молодежи, ни у семей, которые едва сводят концы с концами. Все очень сложно. Но в любом случае тот, кто захочет претендовать на пост президента Франции, предупрежден: придется взяться за работу".

"Требования студентов и старшеклассников справедливы, поэтому нельзя их оставлять один на один с силовиками. У последних сейчас такая идеология поддержания порядка, которая просто катастрофична. Молодежь должна добиться успеха, одержать победу. Я считаю, это очень важно", - отметил участник протестов.

Французская полиция начала жесткий разгон в регионах

В регионах силовики уже перешли к делу. Из Клермон-Феррана приходят кадры жестких столкновений: полиция заливает улицы слезоточивым газом, зачищая колонны молодежи в масках. Париж замер в ожидании масштабной силовой операции.