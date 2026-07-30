В парламент Италии внесена резолюция о полном прекращении поставок оружия Киеву. С такой инициативой выступила оппозиционная партия "Национальное будущее".

Депутаты заявляют, что санкции против России разрушают экономику страны и бьют по кошелькам граждан. Сэкономленные миллионы евро оппозиция предлагает направить на социальную поддержку семей.

На этом фоне министр обороны Гвидо Крозетто признал, что без западного оружия Украина мгновенно исчезнет. Он сравнил военные транши с лекарством, без которого больной просто не выживет.

Однако спасать пациента на Западе готовы все меньше. Накануне администрация США заблокировала передачу Киеву утвержденные Конгрессом 400 млн долларов, растянув эти поставки до 2029 года.