В парламент Польши внесли резолюцию о запрете членства Украины в ЕС

Партия "Право и справедливость" внесла в сейм проект резолюции против членства Украины в Евросоюзе. Решение обосновано неприкрытой героизацией нацистов киевским режимом.

Проект резолюции требует от правительства Польши противодействовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС до тех пор, пока Киев не откажется от прославления УПА и не увековечит память польских жертв.

Партия добивается рассмотрения документа на ближайшем заседании сейма.

Для поляков исторический вопрос принципиален. Многие годы отношения между Варшавой и Киевом осложняются вопросом вокруг Волынской резни, но в 2026-м конфликт вышел на новый уровень.

11 июля поляки вспоминают одну из самых черных страниц своей истории - "Кровавое воскресенье" 1943 года.