В парламенте Армении подрались депутаты правящей партии и оппозиции

Заседание парламента Армении обернулось дракой.

Депутат правящей партии "Гражданский договор" во время выступления резко высказался в адрес оппозиции. После этого между ним и главой оппозиционной фракции "Сильная Армения" произошла словесная перепалка, которая переросла в массовое побоище. Когда в ход пошли кулаки, заседание прервали.

Потасовка продолжилась и вне стен зала заседаний. Разнять стороны на коридоре удалось службе госохраны.