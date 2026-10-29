В парламенте Армении подрались депутаты правящей партии и оппозиции
Заседание парламента Армении обернулось дракой.
Депутат правящей партии "Гражданский договор" во время выступления резко высказался в адрес оппозиции. После этого между ним и главой оппозиционной фракции "Сильная Армения" произошла словесная перепалка, которая переросла в массовое побоище. Когда в ход пошли кулаки, заседание прервали.
Потасовка продолжилась и вне стен зала заседаний. Разнять стороны на коридоре удалось службе госохраны.