В парламенте Армении вспыхнули сразу две массовые драки

Пленарное заседание парламента Армении 6 октября превратилось в арену ожесточенных кулачных боев. За неполный час между депутатами правящей партии и оппозицией вспыхнули сразу две массовые драки.

Политический кризис обострился при обсуждении вопроса о создании следственной комиссии по так называемому "кризису в церкви". В знак протеста против резких выпадов в адрес патриарха оппозиционные депутаты начали шумно стучать по столам. Взаимные оскорбления мгновенно переросли в масштабную потасовку.

Буквально через несколько минут в зале заседаний начался второй раунд столкновений. Народные избранники сошлись стенка на стенку, устроив полноценную драку. Разнимать депутатов пришлось уже сотрудникам службы безопасности.

Главное фото: РИА Новости