В Пекине проходит встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

В Пекине проходит встреча лидеров Китая и России. По приглашению Си Цзиньпина Владимир Путин прилетел в КНР с двухдневным визитом. Оба государства должны содействовать построению более справедливой системы глобального управления, заявил председатель КНР на переговорах в узком составе.

Пекин продолжает встречать мировых лидеров. На прошлой неделе с визитом в КНР был президент США Дональд Трамп, а эти дни - Владимир Путин.

Российская сторона развеяла накануне миф о том, что визит был организован после посещения Китая американским лидером. Поездка президента России приурочена к 25-летию Договора о дружбе и сотрудничестве между странами, а согласован визит был еще в начале февраля.

Сами переговоры проходят в узком и широком составах. Отмечено, что даже на фоне неблагоприятных внешних факторов взаимодействие стран показывает хорошую динамику. Если говорить про товарооборот, то за четверть века между Россией и Китаем он вырос более чем в 30 раз и превышает отметку в 200 млрд долларов.

Подчеркнута и ценность формата добрососедства, которая возрастает на фоне больших изменений в международной обстановке. Странам следует добиваться построения более справедливой и равноправной системы глобального управления, заявил председатель КНР. Китайская сторона также высказалась о ситуации в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Позиция Пекина: необходимо как можно скорее полностью прекратить боевые действия.

Согласно программе визита Владимира Путина в Китай, 20 мая вечером состоится торжественный прием от имени председателя КНР. Также состоится беседа глав государств за чаем. В таком формате, по сообщениям российской стороны, планируется обсудить международную обстановку.