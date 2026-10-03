В Пенсильвании из-за вспышки кори скончались пять человек

Вспышка кори зафиксирована в американском штате Пенсильвания. На данный момент число заболевших подходит к отметке в 1 тыс. человек. Данный показатель составляет четверть от всех случаев инфекции по стране.

Вспышка уже привела к страшным последствиям. Впервые за 35 лет вирус привел к летальным исходам: скончались 5 человек. Еще почти 200 пациентов госпитализированы с тяжелыми осложнениями.

Основной причиной стремительного распространения кори медицинские власти называют серьезное снижение уровня вакцинации и рост антипрививочных настроений среди населения. Сам вирус обладает сверхвысокой заразностью, передается воздушно-капельным путем и способен около 2 часов оставаться активным в воздухе. Единственной надежной мерой предосторожности и защиты от болезни остается своевременная вакцинация.