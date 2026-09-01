В Пентагоне выступили против продолжения войны с Ираном

Вашингтон больше не в состоянии воевать с Ираном. Об этом министра обороны США предупредили сразу 4 военачальника Пентагона, сообщает Washington Post.

Военное руководство США считает, что операция в Иране очень затянулась и стала слишком масштабной. Военные также указали на истощение ресурсов и риски не отреагировать в случае чего на угрозы в других регионах.

Издание напоминает, сейчас на Ближнем Востоке находятся более 50 тыс. американских военных.