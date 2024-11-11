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В Перу объявили ЧС из-за разлива нефти
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Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Президент Беларуси выразил благодарность учителям и воспитателям за труд и терпение
Президент Беларуси - детям об учебе: Есть такое слово "надо"
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Литва на границе с Беларусью досрочно подготовится к строительству военного городка для Бундесвера
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