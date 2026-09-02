В Перу объявлено чрезвычайное положение в 893 районах из-за наводнения

Перу готовится к обильным ливням и масштабным наводнениям, под угрозой - 893 района. Во всех районах правительство объявило режим чрезвычайного положения на 60 дней.

Государственные учреждения и органы местного самоуправления будут принимать срочные превентивные меры против рисков оползней, наводнений и затоплений.

Президент Перу заявила, что масштабы опасности превышают возможности реагирования местных и региональных органов власти.

По прогнозам ученых, с сентября по январь климатическое явление Эль-Ниньо может достигнуть исключительной силы с вероятностью до 70 %.