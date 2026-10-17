Похищения, пытки, отрубленные пальцы: как батальон "Торнадо" издевался над мирными жителями Донбасса



Батальон "Торнадо" в 2014-2015 годах превратил подвалы бывшей больницы в селе Кондрашовка в пыточную, где насиловали и убивали мирных жителей Донбасса. Об этом свидетели рассказали в проекте "Война и мир".

В декабре 2014 года Украина уже восемь месяцев жила в состоянии гражданской войны на Донбассе. Добровольческие батальоны возникали один за другим: кто по приказу МВД, кто по инициативе олигархов. Одним из последних в этом потоке появилось подразделение с громким названием - рота патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо". Одним из мест базирования было село Кондрашовка, тогда еще Луганской области. Формально это была патрульная служба. Фактически - зона без закона.

Плохую репутацию среди местного населения станицы Луганской имело здание бывшей Кондрашовской железнодорожной больницы. Сергей Боровский, житель станицы Луганской (ЛНР), вспоминает: "Когда пришли нацбаты в станицу Луганскую в 2014 году, это было 18 августа, в этом здании поселился бывший национальный батальон "Шахтер", который был переименован в батальон "Торнадо". Здесь они устраивали пытки людей в подвалах, насиловали. Удовлетворяли свои потребности в жестокости".

Около четверти личного состава - ранее судимые. Из них часть - милиционеры, преступившие закон. Остальные - люди без военного опыта, которым оружие выдавали сразу, а обучение проводили на ходу. Те, кто стал частью формирования, о законе и моральных нормах предпочитали не вспоминать. Руководствовались лишь правилом из мира животных: кто сильный, тот и прав.

"Основная партия пленных, похищенных людей, была привезена сюда 1 января 2015 года, после того как батальон "Торнадо" прошел по улицам Кондрашовки: Ватутина, Островского, Пархоменко, Жукова. Около 10 улиц, был подомовой обход, - рассказал житель станицы Луганской. - Они заходили в каждый двор, если там не было хозяев, взламывали ворота и дома, стреляли собак, которые им мешали, избивали людей. Пытали на месте. Сюда привезли около 50 человек. Часть из них вышла живыми после пыток".

"Нас предал Майдан, нашего президента изгнали, Донбасс в основном выбрал Януковича. Наш Янукович оказался слабее батьки, уважаемого Александра Лукашенко, который одним махом закончил все это на своей территории. Нам так не повезло. Наш президент сбежал, нам пришлось самим решать свою судьбу", - рассказал Сергей Боровский.

Знакомство Сергея Петренко с украинскими неонацистами произошло здесь же, в бывшей больнице села Кондрашовка.

Сергей Петренко, заложник роты спецназначения МВД Украины "Торнадо" (2014 г.):

"Техника стояла за этими зданиями, наверху пулеметные гнезда были. Три точки было. Это то, что запомнилось. Машины здесь стояли, нас отсюда вели. Подполковник милиции встречал, забирал".

Сергей откровенно говорит, что спустя четыре дня нахождения в подземелье было страшное желание жить, дышать, а время, проведенное под пытками и заточением, казалось вечностью. Отсюда и любопытство: старался запомнить все, что тогда видел. Выходили отсюда не все. За кого-то просили выкуп, приносили деньги, возвращали родственникам. С другими долго не церемонились: мучили, издевались, а после убивали. Чтобы замести следы, отрубали пальцы, чтобы усложнить процесс идентификации.

"Через эти подвалы, я думаю, прошли многие, но многие об этом молчат. Ну, и много таких, что уже ничего не скажут. Одного человека я точно знаю, который уже ничего не расскажет, который остался здесь после меня. После того как нас забрали, через полгода батальон "Торнадо" расформирован был, и началось следствие. И как раз обнаружились останки. Мы опознавали эти останки по вещам. После чего где-то через полгода экспертиза генетическая подтвердила, что это действительно был он. Он был изуродован, потому что он был калекой по пальцам. На руке у него кисти были отрублены. Я думаю, что это не последняя находка", - сказал Сергей Петренко.

Сергея освободили по какой-то счастливой случайности. На тот момент даже киевская власть была вынуждена придать огласке беспредел, который творили боевики из "Торнадо".

"Вы биомусор - было любимое выражение "Моджахеда", - вспоминает бывший заложник. - Его называли тогда "Палач". У него повязка правого сектора была на лбу. Он был без балаклавы. "Дед" был без балаклавы, молодежь вся в балаклавах. "Моджахед" получал удовольствие от того, что делает: чем больнее человеку, тем лучше. Беспомощный человек не может ответить, некуда деться. И от души бил такой хорошей дубиной".

Позывной "Моджахед", или "Палач", 1995 года рождения. Ему было 19 лет, когда он вступил в "Торнадо" и стал одним из самых молодых боевиков вооруженного формирования и самым жестоким. Звали его Даниил Ляшук, гражданин Беларуси. Родился в Бресте. С 17 лет сторонник праворадикальных взглядов. Являлся не только нацистом, но и исламистом. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал его самым опасным и жестоким членом подразделения. Его обвиняли в похищениях людей, пытках, изнасилованиях, мародерстве.

Целью была нажива, отметил прокурор отдела Генпрокуратуры Украины Руслан Кравченко (2017). "Запугать местное население, чтобы потом наживаться. Чтобы все местное население Луганской области запугать, чтобы все знали, что такое "Торнадо". Свидетели дали показания как потерпевшие. Когда задержали 8 человек из бойцов "Торнадо", во время их содержания под стражей мы получили 30 заявлений дополнительно про совершенные преступления", - рассказал прокурор.

Во главе "Торнадо" поставили Руслана Онищенко, человека, чья биография до 2014 года была известна правоохранителям. К моменту назначения командиром он имел за плечами пять судимостей за тяжкие преступления. Его позывной - "Фриман". На теле татуировки с нацистской символикой. Онищенко не скрывал своих взглядов и не скрывал методов. Судя по всему, на этом они с "Моджахедом" и сошлись.

В июне 2015 года военная прокуратура Украины задержала командира роты Руслана Онищенко и семерых бойцов, включая Даниила Ляшука. Следствие утверждало, что последний лично снимал на видео изнасилование. По заявлению главного военного прокурора Украины, в подвальных помещениях Привольнянской школы, это пригород Лисичанска, имелись специально приготовленные средства для совершения насильственных действий. Причинение телесных повреждений, нанесение побоев и пыток. По мнению прокурора, наиболее жестокими формами насилия стали сексуальные преступления против мужчин, совершенные в особо извращенной форме с видеозаписью всего процесса на мобильные телефоны.

В сентябре 2015 года украинская военная прокуратура объявила о завершении досудебного расследования по отношению к бойцам "Торнадо" и об инкриминировании им сразу семи статей Уголовного кодекса: создание преступной организации, незаконное лишение свободы, похищение людей, пытки, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом. В 2017 году Даниила Ляшука ("Моджахеда") приговорили к 10 годам лишения свободы.

Для понимания: насилие, мародерство и убийство гражданского населения без суда и следствия характерно по сей день для всех добробатов Украины. Но демонстративно люстрацию устроили лишь "Торнадо".