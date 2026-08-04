В Польше 9 компаний 11 лет обманывали фермеров

Антимонопольное ведомство Польши вскрыло ценовой сговор поставщиков сельхозтехники: на протяжении 11 лет крестьянам страны втридорога продавали импортные комбайны и тракторы.

Число пострадавших физических и юридических лиц, по самым осторожным оценкам, - не менее 10 тыс. В картельном сговоре состояли 9 компаний, импортирующих европейскую технику, в основном немецкую и шведскую.

На спекулянтов наложен штраф, который в пересчете составляет приблизительно 50 млн евро. Дело, впрочем, не закончено, и число компаний, уличенных в участии в мошеннической схеме, может измениться - так же, как и сумма нанесенного ущерба.

Польские фермеры регулярно устраивают акции протеста против политики правительства, которое, как полагают аграрии, принимает недостаточные меры по их защите. Выясняется к тому же, что обобрать крестьян не считает за грех и большой бизнес.