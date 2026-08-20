Преступная схема выявлена в Польше. Больница закрывала хирургию для обычных пациентов ради коммерческих операций. Руководство лечебницы в городе Мястко официально приостанавливало работу хирургического отделения 10 раз, ссылаясь на некий форс-мажор. А тем временем были проделаны сотни процедур на позвоночнике.

Нейрохирурги выдавали краткосрочные процедуры за дорогостоящую полную госпитализацию. Врачи забирали себе 65 % от стоимости контрактов больницы с Национальным фондом здравоохранения Польши.

Гонорары, замешанных в незаконной схеме, исчисляются десятками тысяч долларов. Дело о финансовых злоупотреблениях и сомнительных процедурах расследует прокуратура.