В Польше экс-премьера Моравецкого обвиняют в растрате

В Польше обвиняют экс-премьера Моравецкого в растрате 370 млн долларов при закупке угля. Польское правительство направило в прокуратуру официальное уведомление о возможных должностных преступлениях.

В 2022-2023 годах по поручению Моравецкого в Польшу были ввезены сотни тысяч тонн угля, в частности, из Колумбии и Австралии. Однако в ходе проверки выяснилось, что значительная часть топлива не соответствовала заявленным характеристикам. Около 40 % закупленных тогда 750 тыс. т угля оказались непригодными для передачи домохозяйствам.