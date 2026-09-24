В Польше гражданин Украины напал на прохожих: один погиб, четверо пострадали
Автор:Редакция news.by
Гражданин Украины напал на людей в Польше. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Состояние двух из них критическое.
31-летний злоумышленник устроил резню прямо на улице, хаотично нанося удары прохожим.
Нападавший был оперативно задержан полицией на месте преступления. Мотивы выясняются.
Обвинение задержанному уже переквалифицировано на умышленное убийство и покушение на убийство нескольких лиц. Ему грозит пожизненное заключение.