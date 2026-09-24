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В Польше гражданин Украины напал на прохожих: один погиб, четверо пострадали

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Гражданин Украины напал на людей в Польше. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Состояние двух из них критическое.

31-летний злоумышленник устроил резню прямо на улице, хаотично нанося удары прохожим.

Нападавший был оперативно задержан полицией на месте преступления. Мотивы выясняются.

Обвинение задержанному уже переквалифицировано на умышленное убийство и покушение на убийство нескольких лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

Разделы:

В миреЕвропаПроисшествия

Теги:

УкраинаПольшанападение с ножом
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