В Польше хотят переоборудовать все гражданские аэропорты в военные

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Министерством инфраструктуры по строительству на территории аэропортов баз для личного состава, медпунктов, складов для вооружений, топливозаправочных станций и даже железнодорожных веток. В воздушных гаванях такие работы уже идут. В Польше есть 15 гражданских аэропортов (это в два раза больше, чем военных), и все они должны служить для армии.