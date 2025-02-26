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В Польше хотят переоборудовать все гражданские аэропорты в военные
Власти Польши намерены превратить в военный объект всю территорию страны. Принято решение переоборудовать гражданские аэропорты под нужды армии, чтобы они выполняли двойную функцию. Это сообщил министр обороны государства Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Министерством инфраструктуры по строительству на территории аэропортов баз для личного состава, медпунктов, складов для вооружений, топливозаправочных станций и даже железнодорожных веток. В воздушных гаванях такие работы уже идут. В Польше есть 15 гражданских аэропортов (это в два раза больше, чем военных), и все они должны служить для армии.
Впрочем, это лишь часть больших милитаристских планов Варшавы. Звучат призывы к переоборудованию дорог для тяжелой техники. Первый пилотный проект уже реализуется там, куда регулярно прибывают партии вооружений из США и Южной Кореи.