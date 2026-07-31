В Польше лишь 28 % работающих преподавателей готовы остаться в образовании

Система среднего образования Польши находится на грани катастрофы. Чиновники годами игнорируют проблему, а власти на местах продолжают содержать полупустые школы, где учатся менее 80 учеников.

Недобор стал последствием падения рождаемости. Не хватает и кадров - молодые учителя массово отказываются идти в профессию. Более того, согласно недавнему исследованию Варшавского университета, всего 28 % работающих преподавателей готовы остаться в образовании.

Фото: magnific.com