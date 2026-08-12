В Польше массово закрываются больничные отделения

В Польше усугубляется кризис в сфере здравоохранения - по всей стране массово закрываются больничные отделения по финансовым соображениям. Тревогу бьет портал money.pl.

По его данным, Национальный фонд здравоохранения Польши получил 36 заявок на замену круглосуточных отделений амбулаторными, или же вовсе на их закрытие. И это при том, что ситуация с доступностью медицинской помощи в Польше является одной из самых острых социальных проблем. Ожидание приема к специалисту или на плановую операцию может занимать от нескольких недель до многих месяцев, а в некоторых случаях - более года. Причина - нехватка персонала и средств.