В Польше на забастовку вышли около 10 тыс. полицейских

Следом за фермерами и врачами в Польше вышли на протест полицейские. К нему присоединились уже около 10 тыс. сотрудников.

Кампания включает в себя итальянскую забастовку и отказ от сбора штрафов. Вместо них полицейские ограничиваются лишь нравоучениями. Претензий к властям у правоохранителей много.