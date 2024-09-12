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В Польше на забастовку вышли около 10 тыс. полицейских

Следом за фермерами и врачами в Польше вышли на протест полицейские. К нему присоединились уже около 10 тыс. сотрудников.

Кампания включает в себя итальянскую забастовку и отказ от сбора штрафов. Вместо них полицейские ограничиваются лишь нравоучениями. Претензий к властям у правоохранителей много.

Прежде всего они возмущены недобором кадров - из-за низких зарплат и трудной работы наблюдается большая текучка, а на вакантные места новых сотрудников искать не спешат, перекладывая дополнительные обязанности на других. Протестующие также разочарованы планируемым на 2025 год увеличением зарплат всего на 5 %.

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