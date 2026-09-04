В Польше начали рассылать мобилизационные карточки

Военные центры комплектования Польши начали рассылать населению мобилизационные карточки. Процедура заявлялась как рядовая, однако пользователи соцсетей отмечают массовость рассылки.

Письма получают врачи, IT-специалисты, логисты, работники энергетики, транспорта, связи и административных служб. В каждой мобилизационной карточке содержится информация о роли человека на случай военного времени, его обязанностях и месте, куда предписано прибыть. За неисполнение указаний грозит срок от 3-х лет лишения свободы.