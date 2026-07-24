Германия отправила в помощь польской армии инженеров и военных строителей: теперь две армии сообща производят установку на белорусской и российской границах бетонных противотанковых заграждений. Команду бундесвера немецкий генерал-лейтенант называет совместным "укреплением восточных рубежей НАТО".

Бетонных ежей намереваются установить десятки тысяч, разумеется, за счет польского бюджета.

Между тем варшавские СМИ публикуют панические статьи, в которых сообщают о снижении конкурентоспособности национальной промышленности. Энергосчета для бизнеса в Польше самые высокие в ЕС. Причина - в огромных расходах на оплату европейских сборов за парниковые газы: они составляют в счетах польских промышленников около 40 % при средних по Европе 10 %.

Непосильное налоговое и тарифное бремя польские СМИ связывают, в частности, с растущими военными расходами правительства: здешние власти чуть ли не единственные в ЕС, которые сборы за парниковые газы своему бизнесу не компенсируют.