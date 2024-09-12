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В Польше начинается массовое строительство бомбоубежищ
Министр внутренних дел Польши объявил, что в стране начинается массовое строительство бомбоубежищ. Нынешнее состояние системы гражданской обороны признано неудовлетворительным: в стране формально существуют 300 тыс. бункеров, но принять они способны не более миллиона граждан - это едва превышает 2 %.
Строительство бомбоубежищ станет массовым - под них, в частности, начнут оборудовать подвалы жилых домов. Польша, похоже, всерьез собирается воевать: министр обороны страны сообщил, к примеру, что расходы на оборону в текущем году превысят 4 % от ВВП, а в будущем составят без малого 5 %.
При таком уровне милитаризации начинает действовать старинное правило: висящее на стене ружье обязательно выстрелит. Тогда, конечно, и бомбоубежища пригодятся.
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