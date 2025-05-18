В Польше некоторые избиратели заподозрили подделку бюллетеней из-за отрезанного верхнего уголка

Скандалы в день голосования на президентских выборах в Польше. Так, некоторые избиратели заподозрили подделку бюллетеней из-за отрезанного верхнего уголка, после чего обратились в полицию.



В Национальной избирательной комиссии объяснили: это сделано ради ориентации незрячих людей. Правда, выяснилось, что некоторые поветовые избиркомы решили обрезать не только верхний правый угол (что разрешено), но и левый.



На первый взгляд, ничего страшного - несколько сотен бюллетеней признают недействительными, но на перспективу это хороший повод для объявления выборов сфальсифицированными от кандидата, которому не хватит каких-нибудь пары процентов голосов до победы.