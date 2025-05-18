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В Польше некоторые избиратели заподозрили подделку бюллетеней из-за отрезанного верхнего уголка
Скандалы в день голосования на президентских выборах в Польше. Так, некоторые избиратели заподозрили подделку бюллетеней из-за отрезанного верхнего уголка, после чего обратились в полицию.
В Национальной избирательной комиссии объяснили: это сделано ради ориентации незрячих людей. Правда, выяснилось, что некоторые поветовые избиркомы решили обрезать не только верхний правый угол (что разрешено), но и левый.
На первый взгляд, ничего страшного - несколько сотен бюллетеней признают недействительными, но на перспективу это хороший повод для объявления выборов сфальсифицированными от кандидата, которому не хватит каких-нибудь пары процентов голосов до победы.
В выборах на пост президента Польши участвует рекордное число кандидатов - 13. При этом фаворитов двое. Это однопартиец премьера польского режима Туска Рафал Тшасковский и кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. При этом ни один из них не пользуется достаточной поддержкой для победы в первом туре, тем более что выборы этого года проходят на фоне роста госдолга, дефицита бюджета, значительного подорожания продуктов питания и коммунальных услуг.