Польша на пороге транспортного коллапса: около 100 региональных поездов требуют капитального ремонта. Для этих целей требуется около 500 млн евро, однако денег нет.

Варшава планирует переложить эти расходы на местные органы власти, однако в регионах заявляют, что их бюджеты не потянут такую финансовую нагрузку.

Если вопрос с выделением средств не решится в ближайшее время, многие воеводства рискуют столкнуться с массовой отменой рейсов и сбоями в пригородном сообщении.

Ранее модернизация и закупка подвижного состава проводились за счет средств Евросоюза, но сейчас это финансирование недоступно на фоне колоссальных затрат на милитаризацию и поддержку Киева.