В Польше ограничили прием заявок на получение убежища

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который ограничивает прием заявок на получение убежища. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

"Сегодня я принял решение о вступлении в силу так называемого закона об убежище, который в последнее время активно обсуждается в польском общественном и политическом пространстве. Я подписал этот закон и считаю, что необходимо укреплять безопасность наших границ, укреплять безопасность поляков", - заявил Дуда.

Он отметил, что закон дает правительству возможность вводить инструменты, ограничивающие миграцию в Польшу, включая подачу заявлений на предоставление убежища в Польше.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обратились к польскому лидеру с просьбой как можно скорее подписать данный закон.