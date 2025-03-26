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В Польше ограничили прием заявок на получение убежища
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который ограничивает прием заявок на получение убежища. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.
"Сегодня я принял решение о вступлении в силу так называемого закона об убежище, который в последнее время активно обсуждается в польском общественном и политическом пространстве. Я подписал этот закон и считаю, что необходимо укреплять безопасность наших границ, укреплять безопасность поляков", - заявил Дуда.
Он отметил, что закон дает правительству возможность вводить инструменты, ограничивающие миграцию в Польшу, включая подачу заявлений на предоставление убежища в Польше.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обратились к польскому лидеру с просьбой как можно скорее подписать данный закон.
Как указывает RMF24, поправка к закону о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша предполагает возможность введения временного территориального ограничения права на убежище.