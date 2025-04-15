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В Польше перед банкоматами выстраиваются очереди. В чем причина происходящего?

Местные медиа сообщают, что в Польше резко вырос объем снятия наличных, по данным Нацбанка страны, аж на 35 %, и цифра растет. Перед банкоматами - очереди. В ряде банков даже возник дефицит купюр.

Причиной происходящего журналисты называют неуверенность в эффективности экономической политики властей, а также скорые президентские выборы.

Правительство Польши пока не принимает мер для борьбы с паническими настроениями, а они, в свою очередь, продолжают распространяться.

Польшабанкоматыпаникаочередь