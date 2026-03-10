В Польше подписан закон, который запрещает 10 лет продавать земли иностранцам

В Польше на 10 лет продлили мораторий на продажу земли иностранцам. Закон подписал Навроцкий. Так он старается мобилизовать консервативный электорат и привлечь на свою сторону колеблющихся.



До выборов в парламент чуть больше года, и в стране начинаются ожесточенные политические войны. Закон о моратории на продажу земли иностранцам - это фактически объявление войны правительству.



Туск как раз отстаивает либерализацию рынка земли и стремится заманить в Польшу крупные иностранные корпорации. Навроцкий же пытается поставить себе на службу разрушительную энергию фермеров, которые проводят десятки блокад и забастовок ежегодно.