В Польше требуют ограничить права украинских иммигрантов. Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник заявляет, что ситуация с миграционными потоками в стране вышла из-под контроля.

По мнению политика, Варшава столкнулась с четким планом Киева по расширению своего скрытого политического влияния внутри республики за счет использования переселенцев, диаспора уже занимает посты в местном самоуправлении и в правительстве.

В связи с этим евродепутат выдвигает ряд требований: прекращение выдачи польского гражданства украинцам, создание правового механизма для аннулирования уже выданных паспортов. Кроме того, Варшаву призывают заблокировать любые попытки вступления Украины в Евросоюз, чтобы защитить национальные интересы и безопасность поляков.