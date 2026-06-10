В Польше потребовали от Киева отменить решение о героизации УПА

Украина продолжает заигрывать с радикальной идеологией, рискуя угодить в дипломатическую и логистическую блокаду со стороны поляков.

Глава Минобороны Польши потребовал отменить решение Киева о присвоении одному из подразделений ВСУ звания "героев УПА". Он подчеркнул: "Невозможно, чтобы это имя давали, зная, что оно причиняет боль, печаль и горечь польским сердцам, которые после начала конфликта открылись украинскому народу".