Жителей Польши ждет заметное повышение платежей за содержание жилья, отопление и обслуживание многоквартирных домов. Так, по данным СМИ, с 1 января следующего года ежемесячные расходы на квартиру площадью 50 кв. м в отдельных городах вырастут более чем на 27 долларов. Рост цен объясняется удорожанием отопления, воды, вывоза мусора, ремонта и оплаты труда.

Сами поляки возмущены грядущим подорожанием и называют новые тарифы неподъемными для одиноких пенсионеров.

Впрочем, на этом удорожание жизни в Польше не заканчивается. Масла в огонь подливают цены на энергоносители. За последний год стоимость сжиженного автогаза в стране подскочила почти в полтора раза и достигла отметки более одного доллара за литр - прайс как минимум в два раза выше, чем в Беларуси.