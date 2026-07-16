В Польше появится новое подразделение по защите границы

В Варшаве объявили о создании новой масштабной военной структуры на восточных рубежах. В армии Польши официально формируют так называемый компонент обороны приграничья. Официальный старт проекту дал глава Минобороны страны.

Новая структура объединит четыре бригады территориальной обороны. Главной задачей военных станет управление строящимися оборонительными сооружениями в рамках программы "Восточный щит".

Аппетиты польских генералов растут быстрее, чем строятся укрепления. Бюджет "Восточного щита" внезапно раздули в четыре раза - с 2 до 9,5 млрд евро.

Брать деньги в кредит у Евросоюза под лозунги об "угрозе" Варшава научилась, вот только на практике за полгода стройки века освоить смогли аж километр забора.