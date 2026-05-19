В Польше предложили повысить пенсионный возраст для женщин

В Польше активно обсуждают идею уравнять пенсионный возраст для обоих полов. Сейчас он составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

С предложением установить равенство в этом вопросе выступила министр фондов и региональной политики. По ее мнению, нынешний подход не соответствует современным демографическим реалиям и дискриминирует мужчин. Она отметила, что женщины живут дольше и рожают меньше детей, поэтому более ранний выход на пенсию для них не всегда оправдан.