В Польше предотвращено покушение на Туска и Косиняка-Камыша

В Польше предотвращено возможное покушение на первых лиц государства. Как сообщают местные СМИ, полиция задержала мужчину, который угрожал совершить нападение на Дональда Туска и Владислава Косиняка-Камыша.

Премьер польского режима уже подтвердил факт задержания и поблагодарил правоохранителей за оперативные действия. В канцелярии Туска заявили, что угроза была "смертельно серьезной", а вероятность ее осуществления оценивалась как крайне высокая.

Отмечается, что за подготовкой нападения стояли правые экстремисты, а злоумышленник владел информацией о домашних адресах политиков и детально знал их планы на ближайшее будущее.