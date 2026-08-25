В Польше призвали к нулевой помощи украинцам

Весьма оригинально украинцев поздравили с Днем независимости в Польше. В Варшаве депутаты пригнали грузовик с плакатом, требующим отменить социальные пособия для беженцев из Незалежной.

Публичную акцию организовала Конфедерация свободы и независимости. Представительница одной из входящих в нее партий разъяснила: помощь украинцам должна быть сведена к нулю.

Выступление политиков, еще и в День независимости Украины, подчеркивает текущие отношения народов двух стран - былая солидарность уступила место раздражению, а в некоторых случаях и ксенофобии. По данным польской полиции, за первые полгода зафиксировано около 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти к гражданам Украины, что примерно на треть превышает показатели предыдущих лет.