В Польше призвали лишить украинских беженцев всех преференций

Польская оппозиция готовится к грядущим парламентским выборам. Экс-премьер Моровецкий решил заработать политические очки на растущей ненависти поляков к украинцам. Политик призвал отменить все привилегии и льготы для переселенцев из Украины, а также обвинил правительство Туска в потере контроля над ситуацией.

Матеуш Моравецкий, экс-премьер-министр Польши:

"Никаких привилегий. Если еще остаются какие-либо привилегии, то их нужно отменить. В то же время в отношении украинцев, которые ведут себя ненадлежащим образом, нарушают закон, проявляют наглость, ведут себя дерзко или и вовсе разрушают покой польских семей, должна эффективно вмешиваться полиция. Где полиция? Где прокуратура? Кто здесь правит? Ну, известно кто правит и кто несет за это ответственность".

Озвученные предложения легли на вполне себе благодатную почву, поскольку в Польше уже идет планомерное сворачивание поддержки украинцев: ранее вступил в силу закон, урезавший им доступ к бесплатной медицине и аренде жилья.