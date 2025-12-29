В Польше призвали покончить с бандеризмом в Украине. В партии "Новая надежда" заявили о необходимости потребовать от Украины снести памятники Степану Бандере в обмен на продолжение поддержки.



Там напомнили, что глава Украинской повстанческой армии - преступник и убийца поляков, ответственный за Волынскую резню. И то, что в Украине ему ставят памятники, пока Варшава оказывает помощь Киеву, возмутительно.