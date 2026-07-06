В Польше призвали прекратить соцвыплаты украинцам

Пока киевский режим увлеченно тестирует терпение Польши, в Варшаве предложили окончательно перекрыть финансовый кран для беженцев из "незалежной".

Представитель партии "Конфедерация" прямо заявил: многие украинцы приезжают исключительно ради пособий.

Контроля нет, зато перед глазами есть пример Чехии, где вскрылись случаи мошенничества. Украинцы незаконно получали деньги, а в стране не жили. Ущерб оценивают в миллионы чешских крон.

Ранее депутат Польского сейма Ковальский уже заявлял, что "пришло время начать программу возвращения украинцев".