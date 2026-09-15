В Польше призвали сократить помощь Киеву

Не отдавать Украине оружие в ущерб безопасности Польши призвали в партии "Право и справедливость", отметив, что Варшава должна наращивать собственные оборонные возможности, поэтому объемы поставок Киеву не могут оставаться на уровне 2022 года.

По подсчетам аналитиков Центрального статуправления Польши, совокупные потери от украинского конфликта для Варшавы составили около 130 млрд долларов или 3,5 % ВВП. Причем больше всего пострадали простые граждане.

При этом Варшава продолжает готовить новые поставки Киеву. Ранее сообщалось о пакете военной помощи на 50 млн евро. А всего с 2022 года Польша передала Украине вооружений примерно на 5 млрд долларов.